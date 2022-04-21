Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха на майские праздники

Самыми популярными направлениями для туристических поездок на майские праздники стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи. К такому выводу пришли специалисты компании OneTwoTrip в результате анализа данных бронирований с 1 по 15 мая. Данные их исследования привело РИА «Новости».

Лидером стал Санкт-Петербург, гостиницы в этом городе на первую половину мая забронировали 18% туристов. На втором месте Москва и 12% бронирований. Замыкает тройку лидеров Сочи — туда намерены отправиться 9% путешественников.

Также в пятерку вошли Казань (5,3%) и Нижний Новгород (2,6%).

Эксперты отмечают, что цена на отели по сравнению с прошлым годом почти не изменились и составляет порядка четырех тысяч рублей за ночь в двухзвездочных заведениях, от 4,2 до 5,4 тысячи в трехзвездочных, порядка восьми тысяч в четырехзвездочных и 20,3 тысячи в пятизвездочных гостиницах.

При этом наибольшим спросом пользуются именно двухзвездочные гостиницы. Годом ранее туристы предпочитали «четыре звезды».