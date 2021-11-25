Эксперты назвали самые дорогие туристические направления

Самыми дорогими курортами мира можно считать Мальдивы, Сейшелы, Новую Зеландию. О том, где отдых обходится дороже всего, Ura.ru рассказали эксперты — глава «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев и исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

«Если мы говорим о зарубежных дорогих направлениях, то их можно условно разделить на две группы: дорогие в силу своей удаленности и дорогие из-за средств размещения. Первое — это Новая Зеландия. Также это Черная Африка (название части африканского континента, находящейся к югу от пустыни Сахара — прим. ред.). Там на цены влияют индивидуальные программы, инструкторы, охрана. Также к этой группе можно отнести побережье Мапуту Мозамбик. Затем я бы рекомендовал город Картахена в Колумбии и рядом расположенные острова. Это эксклюзивные направления», — рассказал Мальцев.

Осипова добавила к этому списку более популярные направления, такие как Мальдивы и Сейшелы.

«Эмираты не могут войти в этот список, потому что там есть отели на любой кошелек. Поэтому я бы эти две страны выделила из тех, что принимают российских туристов», — сказала она.