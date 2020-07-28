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    28 июля 2020, 17:35

    Эксперты назвали предпочтительные места отдыха для россиян

    Анастасия Кременчугская

    Эксперты туристической отрасли России с недоверием отнеслись к неофициальной информации об открытии границ с Мальдивами и Южной Кореей. Они предлагают не гадать, правда это или нет, а дождаться официального заявления. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По словам специалистов, москвичи с большей радостью отправились бы на Кипр, в Грецию, Болгарию и Италию. Жители Сибири и Дальнего Востока предпочитают Таиланд, Китай и Корею.

    Владимир Канторович, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), считает, что стоит дождаться официальной информации об открытии авиасообщения.

    «Предположений очень много, но гадать можно сколько угодно. Стоит дождаться официальной информации. В любом случае, это будут страны с нормальной эпидемиологической ситуацией и готовые принимать наших туристов. А пока речь идет о Турции [Великобритании и Танзании] — с 10 августа ожидаем уже увеличения количества рейсов, чартерного авиасообщения с курортами», — заявил Роман Бобылев, эксперт Общественной палаты РФ по туризму.

    Новости SMI.FM