Эксперты назвали альтернативные подходы к туризму

Зарубежные эксперты рассказали, чем можно заменить тривиальные туристические поездки в условиях пандемии и закрытых границ. Об этом написала Pravda.Ru.

Если переосмыслить понятие классического туризма, можно найти вполне реальные альтернативные варианты путешествиям, не выходя из дома. Такой подход сосредоточен не на деньгах, а на мировоззрении, которое плавно перетекает в философию.

Например, можно совершить виртуальное путешествие по музеям. Такую возможность предоставляет игра Animal Crossing Nintendo. В ней геймеров познакомят с флорентийской Галереей Уффици или с развалинами древнеримских Помпей.

Благодаря игре вынужденная изоляция пройдет интересно, подарит положительные эмоции и целый багаж новых знаний. Виртуальный туризм сможет побороть стресс и скуку.

Еще одним альтернативным вариантом туризма является психогеография. Наши мысли и действия формируют дом и район, в котором мы живем, а также окружающую среду городских улиц.

Психогеография включает в себя серию техник, разработанных в 1955 году французским философом Ги Дебором. Он назвал их «дрейфованием» — сознанием того, что нас окружает и как мы при этом чувствуем себя. Идея заключается в том, чтобы увидеть, что вас интересует в этот день, следовать своему инстинкту и выяснить, куда он занесет. Порой такие прогулки приводят к удивительным открытиям.