Эксперты АТОР рассказали об использовании российских карт «Мир» в Турции | 360°

Путешествия 01 ноября 2022, 20:52 Эксперты АТОР рассказали об использовании российских карт «Мир» в Турции АТОР сообщила, что о возобновлении приема карт «Мир» в Турции речи не идет РИА "Новости"

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Речи о массовом приеме российских карт «Мир» в Турции пока не идет. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В СМИ появилась информация о том, что турецкие отели начали принимать российские банковские карты. Эксперты АТОР пояснили, что это может быть частной инициативой отдельных гостиниц. Официально прием карт «Мир» в Турции приостановлен.

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«Некоторые отели Турции используют системы международных платежей для приема карт «Мир», но стараются не афишировать это по причине возможных штрафов или рисков вторичных санкций. <…> Поэтому гостиницы пытаются найти решения самостоятельно», — отметили в ассоциации.

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Для оказания таких услуг в Турции, по словам АТОР, местным гостиницам нужно получить лицензию Агентства банковского регулирования и надзора страны. Если такое разрешение не будет получено, то отельеры и владельцы магазинов не смогут массово внедрять «обходные способы» приема российских карт.

Эксперты добавили, что туристам из России лучше отправляться в Турцию с наличными долларами или евро или с картой зарубежного банка.

Накануне глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор прорабатывает вопрос об альтернативных платежных инструментов для российских путешественников, сообщил RT.