Путешествия 20 ноября 2023, 17:52 Эксперт в сфере туризма Горин посоветовал приобретать готовый набор для отдыха ради экономии

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, как сэкономить на новогодних поездках. Отличным решением станет покупка пакетного тура, отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, при соответствующем варианте отдых не потребует больших затрат, так как стоимость перевозки и отеля от компании ниже, чем прямое бронирование.

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Горин также посоветовал использовать личный транспорт для коротких путешествий.