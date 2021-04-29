Эксперт усомнился в прогнозе совладельца Внуково о росте цен на авиабилеты

Главный редактор портала AVIA RU Network Роман Гусаров усомнился в прогнозе совладельца и председателя совета директоров аэропорта Внуково Виталия Ванцева о росте цен на авиабилеты выше уровня 2019 года, сообщило радио Sputnik.

Как считает Гусаров, летом этого года цены на перелеты действительно могут приблизиться к уровню 2019 года, однако не обязательно превысят его.

«С одной стороны, вроде бы рост цен сезонный никто не отменял, и он неизбежно будет. С другой стороны, если сопоставлять месяц к месяцу, допустим, июнь 2021 года к июню 2019 года, то не факт, что в итоге средняя цена проданного билета превысит уровень 2019 года», — отметил специалист.

По его мнению, рекордному увеличению цен может помешать жесткая конкуренция среди компаний. Сейчас они борются за пассажира и стараются сдерживать цены. Кроме этого, платежеспособность граждан абсолютно не выросла.