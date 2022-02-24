Эксперт Тузов рассказал, что делать с турпутевками

Россия начала спецоперацию на Донбассе. В связи с этим многие люди начали отказываться от туристических путевок. Однако исполнительный директор департамента рынка капиталов компании «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что это не повод лишать себя отдыха. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Специалист подчеркнул, что временно стоит отказаться от поездок в страны Евросоюза, однако Азия является местом, куда русские спокойно могут отправиться на отдых.

«В страны Азии можно спокойно летать. А вот в страны ЕС лучше пока воздержаться от полетов», — рассказал он.