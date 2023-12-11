11 декабря 2023, 17:22
Эксперт «Турпомощи» Осауленко: покупать летние туры зимой вдвойне выгоднее
Раннее бронирование и покупка летних туров зимой выгоднее в два раза. Это показало недавнее повышение ключевой ставки, сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, многие россияне «хотят заранее подложить себе соломку». Подобная тенденция хороша как для отдыхающих, так и для всего туристического рынка.
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«Рынок таким образом может себя прогнозировать, может думать о своем развитии, у него появляется свой оборот, который пойдет на улучшение тех же условий размещения, инфраструктуры», — отметил Осауленко.
Туризм
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