Путешествия 11 декабря 2023, 17:22 Эксперт «Турпомощи» Осауленко: покупать летние туры зимой вдвойне выгоднее

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Раннее бронирование и покупка летних туров зимой выгоднее в два раза. Это показало недавнее повышение ключевой ставки, сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, многие россияне «хотят заранее подложить себе соломку». Подобная тенденция хороша как для отдыхающих, так и для всего туристического рынка.

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«Рынок таким образом может себя прогнозировать, может думать о своем развитии, у него появляется свой оборот, который пойдет на улучшение тех же условий размещения, инфраструктуры», — отметил Осауленко.