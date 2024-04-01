Путешествия 01 апреля 2024, 17:32 Эксперт туриндустрии Осипова: курортный сбор в Петербурге может повысить спрос на «серый» рынок жилья

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С 1 апреля в Санкт-Петербурге с туристов будут взимать по 100 рублей за каждые сутки проживания в гостиницах и отелях. Это может повысить спрос на «серый» рынок жилья, сообщила исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, россияне будут снимать квартиру, чтобы никто не воспринимал их как туристов. При этом оттока путешественников ожидать не стоит, введение курортного сбора не приведет к падению популярности Петербурга.

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«Главное, что нужно для того, чтобы курортный сбор не вызывал таких вот многотолков — должны быть четкие обоснования, куда идут эти средства», — отметила Осипова.