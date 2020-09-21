Эксперт спрогнозировал скорое снижение цен на авиабилеты

«Авиакомпании понимают, что рубеж невозврата для них очень близок. Они хотели бы поднять цены и компенсировать свои убытки, но этого просто не позволяет сделать рынок. На сегодняшний день пассажиропоток ниже, чем в прошлом году, хотя на внутренних линиях даже есть прирост», — пояснил специалист.

Он напомнил, что в настоящий момент популярные зарубежные направления закрыты. Все мощности переброшены на внутренние направления. По словам Гусарова, наблюдается сильная конкуренция между компаниями.

Людей стараются привлечь более выгодными и интересными ценами. Вместе с тем потенциальный пассажир не готов платить дороже, чем в прошлом году. Эксперт добавил, что сами условия рынка диктуют авиакомпаниям нужду в снижении цен.

Гусаров считает, что правительство России должно пойти на следующий шаг поддержки авиакомпаний. Он напомнил, что программа, которая действовала весной, уже почти завершена. Тогда порядка 23,4 миллиарда рублей распределили между перевозчиками.