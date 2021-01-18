18 января 2021, 11:45
Эксперт спрогнозировал рост стоимости полетов за границу более чем на 10%
Член Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов спрогнозировал рост стоимости полетов за границу в текущем году, пишет сайт NEWS.ru.
«Авиакомпании уже сейчас, в будущем будут зарабатывать на международных поездках. То есть цены будут значительно выше, чем они были до пандемии, практически в два раза, чем они были до ковида», — уточнил специалист.
По его мнению, стоимость билетов повысится от 10% до 50%. Как считает Зотов, эта отметка является барьером при заведомо высоких ценах. В противном случае люди откажутся путешествовать за слишком большие деньги.