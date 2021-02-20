Эксперт спрогнозировал корректировку цен для россиян на путевки в Турцию

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что стоимость путевок в Турцию будет корректироваться по причине низкой платежеспособности, спроса и рисков, связанных с COVID-19, написал сайт URA.ru.

«Сезон будет сложный. Это заставит умерить аппетиты. А там, где не уйдут от искушения будет снижаться востребованность. Россияне не за любую цену. Сейчас низкий платежеспособный спрос, а за эти цены можно и в России отдохнуть», — пояснил специалист.

Он отметил, что люди боятся летать в другие страны из-за рисков, особенно, если в путешествие отправляются пожилые люди и дети. Как считает Барзыкин, некоторые курорты черноморского побережья смягчат ограничения как и Турция. Речь идет о Кипре, Тунисе и Греции.