Путешествия 28 марта 2024, 14:39 Эксперт «Спортмастер PRO» Кумаритов посоветовал новичкам в пешем туризме выбирать южные регионы и Кавказ

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Тем, кто только делает первые шаги в пешем туризме, лучше выбирать для начала более легкие маршруты. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт «Спортмастер PRO» Давид Кумаритов.

Он посоветовал остановиться на тропах в южных регионах и на Кавказе. Потому что там мало снега, много известных троп, которые можно пройти.

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«Оптимальный выбор — тропы Кавказского биосферного заповедника: большинство троп в нем доступны с апреля», — отметил эксперт.

Как добавил RT, крайне важно подобрать для пешего туризма правильную экипировку. Особенное внимание стоит уделить обуви.

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