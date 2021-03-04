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    04 марта 2021, 14:25

    Эксперт сделал прогноз по снижению цен на авиабилеты за рубеж

    Полина Петрова

    Независимый авиаэксперт Дмитрий Адамидов сделал прогноз о том, когда снизится стоимость авиабилетов в другие страны, сообщило радио Sputnik.

    Эксперт сделал прогноз по снижению цен на авиабилеты за рубеж

    По его словам, цены уменьшатся, когда откроются границы. Специалист предупредил, что процесс не будет быстрым.

    «Каким будет это снижение и вернется ли на докризисный уровень — вопрос сложный, потому что все-таки зависит от платежеспособности и спроса. Если спрос будет достаточно высокий, то у авиаторов не будет мотивации снижать цены слишком сильно, поэтому надо просто посмотреть», — пояснил Адамидов.

    По его словам, обычно авиакомпании стремятся взять все деньги, которые пассажир готов заплатить. Эксперт уверен, что перевозчики будут пытаться компенсировать свои убытки и управленческие ошибки. Он заключил, что такой политики придерживаются абсолютно все компании мира.