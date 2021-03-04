Эксперт сделал прогноз по снижению цен на авиабилеты за рубеж

Независимый авиаэксперт Дмитрий Адамидов сделал прогноз о том, когда снизится стоимость авиабилетов в другие страны, сообщило радио Sputnik.

По его словам, цены уменьшатся, когда откроются границы. Специалист предупредил, что процесс не будет быстрым.

«Каким будет это снижение и вернется ли на докризисный уровень — вопрос сложный, потому что все-таки зависит от платежеспособности и спроса. Если спрос будет достаточно высокий, то у авиаторов не будет мотивации снижать цены слишком сильно, поэтому надо просто посмотреть», — пояснил Адамидов.

По его словам, обычно авиакомпании стремятся взять все деньги, которые пассажир готов заплатить. Эксперт уверен, что перевозчики будут пытаться компенсировать свои убытки и управленческие ошибки. Он заключил, что такой политики придерживаются абсолютно все компании мира.