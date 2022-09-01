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01 сентября 2022, 23:24

Эксперт Мохов разъяснил постановление правительства о QR-кодах для туристов

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В России с осени введут обязательные для путешествий QR-коды. В постановлении правительства сказано, что они будут отображать основную информацию о туристе и его поездке. Требования к данным предстоит утвердить Ростуризму. В разговоре с «Ридусом» глава правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов объяснил, что новые правила не создадут неудобств для путешественников.

Туристам, по словам Мохова, вообще не придется использовать коды или предъявлять их при каждом заселении в гостиницу.

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«Никакие QR-коды никому не присваиваются, не выдаются и не являются обязательными. В виде QR-кода зашифровывается информация, которую туроператоры будут передавать в государственную информационную систему. Чтобы не гонять выписку в виде 20 листов. Туристы этот код не получают», — подчеркнул он.

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