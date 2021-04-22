Эксперт рассказал, повлияет ли локдаун в Турции на отдых российских туристов

Вице-президент транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, что ждет отдыхающих в Турции россиян после введения локдауна в стране, сообщил портал «Ридус».

Отмечается, что правительство Турции с пятницы, 23 апреля, вводит трехдневный локдаун в стране. Кроме этого, Россия ограничила авиасообщение с Турцией до 1 июня. При этом там остаются наши соотечественники. По словам Горина, россияне как и все обязаны соблюдать масочный режим, но ограничений в их передвижении нет.

У туристов должны быть при себе ваучер отеля и электронный код, который они получают за три дня до вылета в Турцию.

«Российские туристы продолжают отдых. На них никогда комендантский час не распространялся и не будет распространяться. На территории отелей все работает в обычном режиме. Последние организованные туристы из России прилетели в Турцию 14 апреля», — объяснил специалист.

Путешественники вернутся на родину к майским праздникам. Сейчас в Турции находятся примерно 29 тысяч россиян, которые улетели на отдых по туристической путевке.