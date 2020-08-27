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    27 августа 2020, 17:09

    Эксперт рассказал об отмене морских круизов до ноября

    Дарья Морозова

    Менеджер отдела продаж дома «Морские и речные круизы» Ольга Пчелова рассказала, что в России до ноября отменили морские поездки за границу. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Она объяснила, что это связано с эпидемической ситуацией в мире. Вместо этого Пчелова рекомендовала путешествовать по России.

    «Речные круизы сейчас станут хорошей альтернативой, они все работают», — рассказала Пчелова.

    Также она добавила, что на кораблях соблюдаются все меры предосторожности.

    Новости SMI.FM