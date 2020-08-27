Эксперт рассказал об отмене морских круизов до ноября

Она объяснила, что это связано с эпидемической ситуацией в мире. Вместо этого Пчелова рекомендовала путешествовать по России.

«Речные круизы сейчас станут хорошей альтернативой, они все работают», — рассказала Пчелова.

Также она добавила, что на кораблях соблюдаются все меры предосторожности.