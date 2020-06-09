Эксперт рассказал об изменении цен на турпутевки в России

«Я считаю, что цены не сильно вырастут. Они, наверное, поднимутся, но это будет очевидное и обоснованное решение, потому что цены так поднимаются каждый год. Цены поднимутся чуть-чуть, не на 30%, а гораздо меньше», — заявил эксперт.

Он также отметил, что цены не вырастут сильно из-за того, что большого спроса на путевки сейчас нет. По его словам, июнь «уже потерян» для туристов.

Давыденко выразил надежду на то, что в конце августа-начале сентября разрешат отдых за границей, это нормализует спрос, считает он. Стоимость может увеличиться на 3-5%, сказал специалист.