Эксперт рассказал о субсидиях на внутренний туризм

Он пояснил, что программа начнется в августе и продлится до 20-го декабря этого года.

«В положении четко написано: тур от 25 до 50 тысяч рублей — кэшбэк пять тысяч рублей, от 50 до 75 тысяч рублей — десять тысяч возврат, от 75 тысяч рублей и выше — 15 тысяч рублей», — пояснил эксперт и уточнил, что деньги вернутся на карту «Мир».

Также Барзыкин добавил, что пока программа будет действовать в тестовом режиме и многие туры могут начать реализовываться после 1-го октября.