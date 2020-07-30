Эксперт рассказал о перспективных туристических направлениях по России

Эксперт отметил Алтайский край, где, по его словам, очень красивые пейзажи. В основном люди едут туда, чтобы полюбоваться природой.

Также Кузнецов рекомендовал посетить Калининградскую область, особенно город Кенигсберг. Он уточнил, что там приятный климат и многие любят там отдыхать.

Крым и Севастополь он также выделил и объяснил спрос на этот регион.

«Многие очень обрадовались, что Крым был присоединен к России и люди просто едут посмотреть, что это за новые присоединенные территории. Есть люди, которым просто нравится данный регион и они продолжают туда ездить», — рассказал Кузнецов.

Ставропольский край — Кавказские Минеральные воды — отличное место для оздоровления, заметил эксперт. Благодаря минеральным водам и приятному климату это место пользуется спросом у более старшего поколения, которое хочет не просто попутешествовать, но и подлечиться.