Эксперт рассказал о нюансах при бронировании туров в пандемию

Специалист из туристической области рассказал об особенностях бронирования путевок в период пандемии. По словам управляющего директора туристической компании Анастасии Бредихиной, приобретать тур следует лишь в ту страну, которая уже открыта. Об этом рассказал сайт телеканала «Звезда».

Кроме того, рассматривать необходимо те турфирмы, которые зарекомендовали себя на рынке. Эксперт посоветовала обратить внимание на благонадежность фирмы, в которой запланировано приобретение тура.

Если же направление, на которое куплена путевка, резко закроется, переживать не стоит. По словам турэксперта, у туристов всегда есть возможность перебронировать тур на другое направление и другие даты. Если такое решение принять трудно, то деньги остаются на депозитном счету у оператора. Ими можно будет воспользоваться при первой же возможности.

Конечно, туристы могут и сами планировать поездки, но в этом случае им следует учесть все возможные риски, сообщила Бредихина. Путешественники должны понимать, что покупая самостоятельно отель, перенос будет возможен только в этот отель.