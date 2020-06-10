АТОР рассказал, когда россияне смогут отправиться за границу

Специалист заявил, что новости о подорожании туров — фейки. Цены на путевки останутся на прошлогоднем уровне. А ближе к середине сезона можно говорить о снижении цен, так как отели будут бороться за клиентов.

Ломидзе отметила, что сначала возобновит работу внутренний туризм, а после — мировой. С 15 июля появятся рейсы в страны СНГ, однако улететь пока смогут лишь те, кто отправляется на учебу, работу, лечение, или к родственникам — по серьезным семейным причинам.

«Следующим этапом — пока говорят о 1 августа — расширится перечень тех стран, куда можно будет улететь. Какие это будут страны, мы пока не знаем. Зависит от эпидемиологической ситуации там и о того, какой ее признает Роспотребнадзор. При этом по сути речь идет о любых целях, кроме туристических».

По ее словам, для туристов границы откроются не раньше конца августа — начала сентября, если не изменится ситуация.