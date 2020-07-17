facebook_pixel
    17 июля 2020, 13:58

    Эксперт рассказал, каким породам собак нельзя летать на самолете

    Дарья Морозова

    Руководитель ветеринарной клиники, ветеринар Николай Логинов, рассказал, каким породам собак нельзя летать на самолетах. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Перелеты полностью противопоказаны брахицефальным породам. Это бульдоги, мопсы, пекинесы, ши-тцу, боксеры, гриффоны, бостон-терьеры, бордоские доги, японские хины. Из-за строения челюсти у них может начаться удушье, спровоцированное перепадами давления.

    Также животным нужна специальная подготовка перед перелетом. Чтобы у питомца не началась рвота, рекомендуется не кормить его за 12 часов до самолета. При этом необходимо обеспечить животному неограниченный доступ к воде: в самолетах сухой воздух.

    Кроме того, у животного может случиться застой крови, что смертельно опасно. Чтобы избежать подобных последствий, необходимо пользоваться специальными переносками.

    «Пусть клетка будет максимально свободной. Животное должно там стоять в полный рост и иметь возможность минимально передвигаться. Туда лучше положить знакомую животному подстилку, возможно, еще игрушку, это снизит уровень стресса», — рассказал Логинов.