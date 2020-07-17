Эксперт рассказал, каким породам собак нельзя летать на самолете

Перелеты полностью противопоказаны брахицефальным породам. Это бульдоги, мопсы, пекинесы, ши-тцу, боксеры, гриффоны, бостон-терьеры, бордоские доги, японские хины. Из-за строения челюсти у них может начаться удушье, спровоцированное перепадами давления.

Также животным нужна специальная подготовка перед перелетом. Чтобы у питомца не началась рвота, рекомендуется не кормить его за 12 часов до самолета. При этом необходимо обеспечить животному неограниченный доступ к воде: в самолетах сухой воздух.

Кроме того, у животного может случиться застой крови, что смертельно опасно. Чтобы избежать подобных последствий, необходимо пользоваться специальными переносками.

«Пусть клетка будет максимально свободной. Животное должно там стоять в полный рост и иметь возможность минимально передвигаться. Туда лучше положить знакомую животному подстилку, возможно, еще игрушку, это снизит уровень стресса», — рассказал Логинов.