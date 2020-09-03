03 сентября 2020, 16:33
Эксперт рассказал, где можно отдохнуть во время пандемии
Эксперт по туризму Александр Осауленко рассказал о зарубежных курортах, доступных для россиян. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным телеканала «Царьград», он напомнил, что открыты любимые россиянами курорты в Египте, Объединенных Арабских Эмиратах и на Мальдивских островах.
По его словам, Египет пока будет менее популярен, так как самолеты летают в Каир, а это далеко от курортных городов.
«Дубай всегда был точкой притяжения для российских туристов, я думаю, что с точки зрения своей ниши, это направление быстро восстановится», — заключил Осауленко.