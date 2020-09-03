Эксперт рассказал, где можно отдохнуть во время пандемии

По данным телеканала «Царьград», он напомнил, что открыты любимые россиянами курорты в Египте, Объединенных Арабских Эмиратах и на Мальдивских островах.

По его словам, Египет пока будет менее популярен, так как самолеты летают в Каир, а это далеко от курортных городов.

«Дубай всегда был точкой притяжения для российских туристов, я думаю, что с точки зрения своей ниши, это направление быстро восстановится», — заключил Осауленко.