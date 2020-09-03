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    03 сентября 2020, 16:33

    Эксперт рассказал, где можно отдохнуть во время пандемии

    Дарья Морозова

    Эксперт по туризму Александр Осауленко рассказал о зарубежных курортах, доступных для россиян. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По данным телеканала «Царьград», он напомнил, что открыты любимые россиянами курорты в Египте, Объединенных Арабских Эмиратах и на Мальдивских островах.

    По его словам, Египет пока будет менее популярен, так как самолеты летают в Каир, а это далеко от курортных городов.

    «Дубай всегда был точкой притяжения для российских туристов, я думаю, что с точки зрения своей ниши, это направление быстро восстановится», — заключил Осауленко.

    Новости SMI.FM