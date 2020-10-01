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    01 октября 2020, 18:10

    Эксперт рассказал, чем полезен сельский отдых

    Дарья Морозова

    Глава Альянса туристических агентств Наталья Осипова назвала сельский отдых перспективным направлением. Об этом сообщило издание «ПолитРоссия».

    Она пояснила, что среди россиян популярны поездки в деревню. Такой вид туризма будет развиваться в Боснии и Герцеговине. Туристов начнут привлекать в красивые места с домашним хозяйством.

    «Это, во-первых, приблизит людей к земле. А во-вторых, в какой-то мере поможет сохранить природу», — считает Осипова.

    Новости SMI.FM