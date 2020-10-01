01 октября 2020, 18:10
Эксперт рассказал, чем полезен сельский отдых
Глава Альянса туристических агентств Наталья Осипова назвала сельский отдых перспективным направлением. Об этом сообщило издание «ПолитРоссия».
Она пояснила, что среди россиян популярны поездки в деревню. Такой вид туризма будет развиваться в Боснии и Герцеговине. Туристов начнут привлекать в красивые места с домашним хозяйством.
«Это, во-первых, приблизит людей к земле. А во-вторых, в какой-то мере поможет сохранить природу», — считает Осипова.