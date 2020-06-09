Эксперт прокомментировал подорожание отдыха в России

Эксперт скептически отнесся к такому прогнозу. По его словам, нет поводов полагать, что цены на отдых внутри страны вырастут на треть.

«Я всегда очень скептически отношусь к такого рода предсказаниям и прогнозам. Отельеры себе не враги. Пойти на такой шаг и повысить цены на 30% в ситуации еще перекрытых туристических потоков — я вчера был в Сочи и понимаю, о чем говорю, — никому в голову не придет. Если даже отдельные такие случаи и есть, они могут быть связаны с очень серьезным, подкрепленным платежеспособным спросом», — заявил Прасов.

Он отметил, что на цену влияет спрос и предложение. Индустрия ресторанов и отелей потеряла очень много денег за июнь, так как был простой. Должны быть определенные условия, чтобы бизнесмены пошли на повышение цен, считает специалист. Для этого ситуация должна быть максимально комфортной. Только тогда можно говорить об увеличении стоимости отдыха на отдельные даты.