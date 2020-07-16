Эксперт прокомментировал открытие границ с Турцией

По словам эксперта, стоит понимать, что возобновление туристических потоков пока не наступило. Необходимо понимать, что к этому мы пойдем поэтапно, так как процесс не легкий.

На данный момент границы с Турцией откроют для родственников, тех, кто там учится или работает, а также проходит лечение. Когда в этот список добавится категория «туристы» — еще не ясно.

Осауленко считает, что покупать билеты в Турцию еще рано, как и собирать чемоданы тем, кто приобрел путевки давно и ждет открытия границ.

«Мы прекрасно понимаем, что открытие выезда за рубеж для туристов — это один из тех моментов, который необходим, даже с точки зрения выдерживая ценовой политики. Поэтому, конечно, ждем и рассчитываем. Но сегодня мы можем четко понимать, и турист это должен понимать, что все, что говорит правительство, оно это последовательно осуществляет. И сроки, и даты, и шаги — они соответствуют тем заявлениям, которые были ранее», — пояснил специалист.