02 сентября 2020, 13:34
Эксперт прокомментировал открытие границ с Грецией
Директор Ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко уверен, что после открытия границ с Грецией туристы массово отправятся туда. Об этом сообщило ИА Nation News.
По словам эксперта, Греция входит в топ-10 популярных у россиян стран. Кроме того, у многих там есть недвижимость.
«Самое главное, что там можно прекрасно отдохнуть. Нашим людям в Греции больше всего интересны море и пляжи. Остров Крит — это основная точка посещений у российских туристов», — заключил Осауленко.