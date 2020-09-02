Эксперт прокомментировал открытие границ с Грецией

По словам эксперта, Греция входит в топ-10 популярных у россиян стран. Кроме того, у многих там есть недвижимость.

«Самое главное, что там можно прекрасно отдохнуть. Нашим людям в Греции больше всего интересны море и пляжи. Остров Крит — это основная точка посещений у российских туристов», — заключил Осауленко.