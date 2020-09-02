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    02 сентября 2020, 13:34

    Эксперт прокомментировал открытие границ с Грецией

    Дарья Морозова

    Директор Ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко уверен, что после открытия границ с Грецией туристы массово отправятся туда. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По словам эксперта, Греция входит в топ-10 популярных у россиян стран. Кроме того, у многих там есть недвижимость.

    «Самое главное, что там можно прекрасно отдохнуть. Нашим людям в Греции больше всего интересны море и пляжи. Остров Крит — это основная точка посещений у российских туристов», — заключил Осауленко.

    Новости SMI.FM