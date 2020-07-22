Эксперт прокомментировал недостатки российских курортов

По данным телеканала «Царьград», условия на зарубежных курортах гораздо лучше. В том числе, развит семейный туризм. В Турции родители могут не беспокоиться о безопасности детей, так как там закрытые территории отелей и все удобства и развлечения находятся рядом.

Путешествие в комфортных условиях на российских курортах стоит гораздо дороже. А в бюджетных вариантах много недостатков. «В Сочи все выходят на один пляж — Имеритинку, все сидят друг у друга на головах», — пояснила Щипанова и назвала такой отдых мучением.