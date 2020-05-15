Эксперт прокомментировал будущее развитие международного туризма

По его словам, «если мы собираемся развивать въездной туризм, мы не можем одновременно отказаться от выездного».

«Давайте, во-первых, подождем, как будут дальше развиваться события, в частности, в Европе — у наших ближайших соседей», — предложил эксперт.

Он уточнил, что «когда они откроют свои границы и объявят, когда они готовы принимать и из каких стран, смотря по эпидемиологической обстановке, тогда будет понятно, насколько действия с нашей стороны адекватны, будем ли мы синхронно с ними это все делать, или попытаемся задержать на какой-то период».