15 мая 2020, 21:38
Эксперт прокомментировал будущее развитие международного туризма
Пандемия коронавируса не должна разрушить выездной туризм. Так считает президент Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров. Об этом сообщило ИА НСН.
По его словам, «если мы собираемся развивать въездной туризм, мы не можем одновременно отказаться от выездного».
«Давайте, во-первых, подождем, как будут дальше развиваться события, в частности, в Европе — у наших ближайших соседей», — предложил эксперт.
Он уточнил, что «когда они откроют свои границы и объявят, когда они готовы принимать и из каких стран, смотря по эпидемиологической обстановке, тогда будет понятно, насколько действия с нашей стороны адекватны, будем ли мы синхронно с ними это все делать, или попытаемся задержать на какой-то период».