Эксперт призвал развивать познавательный туризм в России
Директор ФГБУ «Байкальский государственный природный заповедник» Василий Сутула попросил обратить внимание на познавательный туризм, сообщила НСН.
Василий Сутула отметил, что Россия должна стремиться сделать заповедники и национальные парки своим достоянием.
Природные территории федерального значения внесли в ЕГРНПодробнее
«Я бы хотел акцентировать внимание, что мы делаем упор на познавательный туризм. Хотим показывать сохраненную живую природу. Также развею миф об опасениях превратиться в турбазу. Этого не случится. Наоборот, показывая дикую природу, мы приобретаем сторонников», — пояснил директор заповедника.
Ранее сведения о 56 природных территориях федерального значения внесли в единый государственный реестр недвижимости.