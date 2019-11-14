Эксперт призвал развивать познавательный туризм в России

Василий Сутула отметил, что Россия должна стремиться сделать заповедники и национальные парки своим достоянием.

Природные территории федерального значения внесли в ЕГРН Подробнее

«Я бы хотел акцентировать внимание, что мы делаем упор на познавательный туризм. Хотим показывать сохраненную живую природу. Также развею миф об опасениях превратиться в турбазу. Этого не случится. Наоборот, показывая дикую природу, мы приобретаем сторонников», — пояснил директор заповедника.

Ранее сведения о 56 природных территориях федерального значения внесли в единый государственный реестр недвижимости.