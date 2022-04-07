Эксперт по туризму Уманский поддержал продление программы туристического кешбэка до 15 апреля

Руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский назвал удачным решение продлить программу туристического кешбэка в России до 15 апреля. Об этом сообщил RT.

Он подчеркнул, что это «хорошая новость», так как программа пользуется спросом.

«Последнюю неделю активизировались покупки, они значительно превышают показатели и прошлого года, и продаж на прошлой неделе», — рассказал Уманский.

Продление программы позволить принять участие в ней еще большему количеству людей. заключил он.