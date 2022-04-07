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    07 апреля 2022, 16:18

    Эксперт по туризму Уманский поддержал продление программы туристического кешбэка до 15 апреля

    Дарья Морозова

    Руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский назвал удачным решение продлить программу туристического кешбэка в России до 15 апреля. Об этом сообщил RT.

    Он подчеркнул, что это «хорошая новость», так как программа пользуется спросом.

    «Последнюю неделю активизировались покупки, они значительно превышают показатели и прошлого года, и продаж на прошлой неделе», — рассказал Уманский.

    Продление программы позволить принять участие в ней еще большему количеству людей. заключил он.