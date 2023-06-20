Путешествия 20 июня 2023, 14:18 Эксперт по туризму Тарбаева: отдых в Таиланде и на Шри-Ланке может стать альтернативой турецким курортам

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Многие путешественники и туроператоры отмечают стремительное подорожание путевок в Турцию. О том, какие направления могут стать альтернативой турецким курортам, рассказала эксперт по туризму Надежда Тарбаева в беседе сРИА ФАН.

По словам специалиста, по оптимальной цене в летнее путешествие можно отправиться в Таиланд или на северо-восточное побережье Шри-Ланки. Также стоит рассмотреть Мальдивы, в летний сезон отели существенно снижают цены на проживание.

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Кроме того, альтернативой Турции может стать Греция, однако путешественникам следует заранее подать корректные документы для получение визы.