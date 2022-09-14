Эксперт по туризму Самохвалов оценил прекращение выдачи виз россиянам странами ЕС | 360°

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Эксперт по туризму Самохвалов оценил прекращение выдачи виз россиянам странами ЕС

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Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали выдавать визы россиянам. Член правления Альянса туристических агентств Сергей Самохвалов оценил это ограничение, сообщила радиостанция Sputnik.

По его словам, новая мера станет проблемой только для тех россиян, у которых в этих странах есть недвижимость. Для остальных это не будет ощутимой проблемой, считает Самохвалов.

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«В долгосрочной перспективе эти страны делают хуже только себе», — заключил он.

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