Эксперт по туризму Самохвалов оценил прекращение выдачи виз россиянам странами ЕС | 360°

Путешествия 14 сентября 2022, 16:06 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Эксперт по туризму Самохвалов оценил прекращение выдачи виз россиянам странами ЕС

Читать 360tv в

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали выдавать визы россиянам. Член правления Альянса туристических агентств Сергей Самохвалов оценил это ограничение, сообщила радиостанция Sputnik.

По его словам, новая мера станет проблемой только для тех россиян, у которых в этих странах есть недвижимость. Для остальных это не будет ощутимой проблемой, считает Самохвалов.

Реклама

«В долгосрочной перспективе эти страны делают хуже только себе», — заключил он.

Реклама

0 0 0 0 0 0