Эксперт по туризму рассказал о нехватке качественных отелей в России

Сервис на российских курортах сильно отстает по качеству от зарубежного, поэтому россияне часто предпочитают внутреннему туризму Турцию и другие страны. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Везде нужно соотношение цена-качество. С точки зрения того продукта, который предлагает Турция, конечно, это самое массовое направление для российских туристов за рубежом. Это соотношение идеально для наших людей. То, что предлагает турецкая индустрия гостеприимства по той цене, которой предлагает она это, безусловно, это востребовано. Люди наши, в первую очередь, используют эти поездки как семейный отдых на море, солнце, фрукты. То, что, к сожалению, по своей инфраструктуре имеем мы у себя на территории, в первую очередь, этого недостаточно. Отелей четыре-пять звезд у нас на порядок меньше в Крыму и Краснодарском крае вместе взятых, чем в одной Анталии», — сказал он.

Он также отметил, что российские курорты часто стоят значительно дороже, чем отдых в той же Турции.