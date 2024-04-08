Путешествия 08 апреля 2024, 15:09 Эксперт по туризму Прасов: на майские праздники россияне поедут в Подмосковье и Ленобласть

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В этом году туристические маршруты на майские праздники останутся традиционными. Так, большинство россиян отправятся в Подмосковье, Ленобласть и к Черному морю, сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов «Ридусу».

По словам эксперта, сейчас соотечественники выбирают преимущественно внутренние направления туризма, интерес к ним сильно вырос. Все популярные направления на майские праздники уже загружены.

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«Для таких направлений как Камчатка, Чукотка или плато Путорана, пока не самый сезон, они более популярны в летний период», — отметил Прасов.