Эксперт по туризму поддержала идею эвакуировать россиян за деньги

Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова поддержала идею эвакуировать жителей России из других стран за деньги.

МИД России выступил с предложением взимать с граждан средства, потраченные на их эвакуацию из-за границы при угрозе жизни. Предлагается обязать россиян оплачивать услуги в течение трех месяцев после их транспортировки, пишет ИА НСН.

«Я полностью согласна с решением МИД России. Речь идет о самостоятельных туристах, которые приобрели билет, проживание за рубежом и преспокойно выехали. С этой минуты туристы несут ответственность за свой отдых и все риски сами, в отличие от организованного туризма», — пояснила Осипова.

По словам специалиста, если человек обратился в туристическое агентство и образовалась какая-либо ситуация с угрозой жизни и здоровью туриста, то отвечает за это туроператор.