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    14 августа 2020, 17:27

    Эксперт по туризму поддержала идею эвакуировать россиян за деньги

    Полина Петрова

    Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова поддержала идею эвакуировать жителей России из других стран за деньги.
    Эксперт по туризму поддержала идею эвакуировать россиян за деньги

    МИД России выступил с предложением взимать с граждан средства, потраченные на их эвакуацию из-за границы при угрозе жизни. Предлагается обязать россиян оплачивать услуги в течение трех месяцев после их транспортировки, пишет ИА НСН.

    «Я полностью согласна с решением МИД России. Речь идет о самостоятельных туристах, которые приобрели билет, проживание за рубежом и преспокойно выехали. С этой минуты туристы несут ответственность за свой отдых и все риски сами, в отличие от организованного туризма», — пояснила Осипова.

    По словам специалиста, если человек обратился в туристическое агентство и образовалась какая-либо ситуация с угрозой жизни и здоровью туриста, то отвечает за это туроператор.

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