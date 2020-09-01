Эксперт по туризму перечислил лучшие места для осеннего отдыха в России

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в рамках онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» перечислил российские регионы для лучшего отдыха в сентябре и октябре.

«Нам синоптики пообещали теплый сентябрь. Я бы рекомендовал последними теплыми днями насладиться у моря. То есть не забывать наши традиционные направления, это Крым, Краснодарский край. Это для тех, кто любит пляжный, морской отдых», — пояснил специалист.

По словам Осауленко, хорошим местом для путешествий является Ставрополье. Помимо прочего, он назвал Японское море. Эксперт подчеркнул, что первая половина сентября является бархатным сезоном в Приморском крае, информирует РИА ФАН.

Если человек предпочитает экскурсионный, познавательный туризм, лучше отправиться в столицу страны или Санкт-Петербург. Специалист напомнил, что эти города одни из первых вышли из ограничений, которые были введены по причине распространения коронавирусной инфекции. Также можно отправиться к местам с наиболее безопасной эпидемиологической обстановкой — к ним относятся Калининград и Казань.