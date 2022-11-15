Путешествия 15 ноября 2022, 15:11 Эксперт по туризму Осипова рассказала, где стоит отпраздновать Новый год Эксперт по туризму Осипова посоветовала отправиться в Египет или Турцию на Новый год

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Многие россияне хотели бы отпраздновать Новый год за границей. Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова рассказала, какие направления стоит выбрать. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, россияне все еще могут посетить довольно обширный список стран. Полететь можно в Египет, Абарские Эмираты, Турцию, Мальдивы, Кубу и Доминикану. Кроме того, открыты Иран и Венесуэла, а также Тайланд.

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Эксперт посоветовала брать с собой в путешествие наличные средства, так как не везде сейчас принимают российские карты. Лучше всего выбирать доллары.

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Во время покупки путевки важно не нарваться на мошенников. Необходимо тщательно проверять документы, а также не переводить деньги на счет физлица.