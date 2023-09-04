Путешествия 04 сентября 2023, 17:42 Эксперт по туризму Осипова назвала Турцию доступной заменой отдыху в Таиланде зимой

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Ближе к зиме подорожают путевки в Таиланд, ОАЭ, Египет, на Кубу и Мальдивы. Доступной заменой этим направлениям может стать Турция, сообщила директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, в перечисленных странах в октябре–ноябре начинается самый сезон, цены на путевки значительно вырастут. Альтернативой станут турецкие курорты, где в октябре за 105 тысяч рублей на двоих можно отдохнуть в отеле «три звезды».

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Ранее в ряде СМИ появилась информация о подорожании путевок в экзотические теплые страны на 10-30%.