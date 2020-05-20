Эксперт по туризму определил самые популярные путешествия летом 2020 года

«Возможно, среди россиян будет востребовано перемещение на автотранспорте, потому что оно в два — два с половиной раза дешевле, чем даже на железнодорожном транспорте. Однако сейчас в связи с ограничительными мерами путешествовать таким образом между регионами будет довольно сложно. Ведь они находятся в разной степени выхода из карантина. Примерно до августа самостоятельные поездки из центральной части России к морю будут сопряжены с большими проблемами. Однако возможны короткие выезды в пределах своего региона. Самостоятельные поездки с палатками — интересная и бюджетная ниша, которая дает развиваться семейному отдыху. Однако инфраструктура в стране пока к этому не готова», — пояснил Барзыкин.

По мнению эксперта, большую популярность получит организованный туризм. Он также подчеркнул, что возможные проверки на наличие вируса сократят риски заражения в санаториях.

Специалист убежден, что жители России будут обращаться к туристическим операторам. Те, в свою очередь, начнут активную продажу трансферов в разные города.

«Организованный пакетный туризм в период, когда происходят чрезвычайные ситуации, оказался более защищенным. У нас до сих пор около 30 тысяч самостоятельных туристов не вернулись в Россию из других стран мира. А туроператоры за март вывезли 163 тысячи человек из 43 государств. Кроме того, после пандемии стоимость перевозок может возрасти. И в таком случае организованный туризм будет востребован, потому что турфирмы будут пытаться предложить клиентам доступный отдых. Это одна из их задач», — добавил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.