Эксперт по туризму объяснил, стоит ли сейчас покупать путевки в детский лагерь

Вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева объяснила, стоит ли в нынешний период ограничений по коронавирусу покупать путевки в детские лагеря, написал сайт NEWS.ru.

Она отметила, что несколько раз обращались в Роспотребнадзор с просьбой рассказать о порядке организации детского отдыха на текущий год. Окончательной информации Санаева пока не получила. По ее словам, пандемия губительно сказывается на жизни лагерей для школьников.

«Детские лагеря у нас „умирают“, потому что не могут пережить пандемию, поддержки нет никакой. Никто не может точно предсказать, как дальше будет складываться ситуация с коронавирусом. Пока мы видим некую радужную перспективу, но нормативно все запрещено, кроме государственных лагерей», — заметила Санаева.

Как считает вице-президент союза, детский отдых разрешат, если положительная динамика будет продолжаться. Тем не менее родителям пока не стоит торопиться с покупкой путевок. Специалист посоветовала российским семьям внимательно следить за ситуацией и присмотреть лагерь заранее.