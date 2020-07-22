Эксперт по туризму объяснил, как выплаты отдыхающим в РФ скажутся на турпотоке

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство будет компенсировать от пяти до 15 тысяч рублей туристам, которые отдыхали в некоторых наших регионах в нынешнем году. На эти цели из бюджета уже выделили 15 миллиардов рублей. Перечень субъектов уже составлен Ростуризмом. В список входит почти 60 регионов

По мнению специалиста, такая мера вряд ли существенно повлияет на число желающих отправиться на отдых в регионы.

«Если человек хочет отдыхать, например, в Крыму, то он не поедет, условно, в Архангельск, только чтобы возвратить себе 15 тысяч рублей. Кроме того, наверняка не поедет турист, например, из Саратова в Алтайский край только из-за этого», — пояснил он.

Мкртчян подытожил, что подобные нововведения являются хорошим опытом, однако резкого увеличения турпотока ждать не стоит.