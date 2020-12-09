Эксперт по туризму назвал страны, которые скоро могут открыться для РФ

Он напомнил, что в настоящий момент из стран Евросоюза для россиян открыта Греция в квоте 500 человек в неделю.

«Мы знаем о позиции Кипра, что они планируют с марта 2021 года на определенных условиях начинать открытие границ для туристов из России», — отметил специалист.

Пока для международных путешествий жителям нашей страны доступны 15 стран. Самыми популярными из них являются Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Танзания, Куба и Мальдивы. Еще ряд государств заявили о готовности принимать туристов из РФ. В их числе Мексика, Доминикана и Марокко. Эксперт уточнил, что Таиланд тоже предлагает открыться, но на непростых условиях с двухнедельным карантином.

«По Евросоюзу мы уже понимаем, что путешествий именно с туристическими целями на Новый год точно не будет», — добавил Горин.

Он заключил, что исключением станут только отдельные категории виз. Речь идет о работе, учебе, воссоединении семьи и медицинских целях.