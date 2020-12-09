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    09 декабря 2020, 15:57

    Эксперт по туризму назвал страны, которые скоро могут открыться для РФ

    Полина Петрова

    Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР), советник главы Ростуризма по транспорту, Дмитрий Горин объяснил, какие туристические направления могут стать доступными для россиян в скором времени, информирует портал «Ридус».
    Эксперт по туризму назвал страны, которые скоро могут открыться для РФ

    Он напомнил, что в настоящий момент из стран Евросоюза для россиян открыта Греция в квоте 500 человек в неделю.

    «Мы знаем о позиции Кипра, что они планируют с марта 2021 года на определенных условиях начинать открытие границ для туристов из России», — отметил специалист.

    Пока для международных путешествий жителям нашей страны доступны 15 стран. Самыми популярными из них являются Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Танзания, Куба и Мальдивы. Еще ряд государств заявили о готовности принимать туристов из РФ. В их числе Мексика, Доминикана и Марокко. Эксперт уточнил, что Таиланд тоже предлагает открыться, но на непростых условиях с двухнедельным карантином.

    «По Евросоюзу мы уже понимаем, что путешествий именно с туристическими целями на Новый год точно не будет», — добавил Горин.

    Он заключил, что исключением станут только отдельные категории виз. Речь идет о работе, учебе, воссоединении семьи и медицинских целях.