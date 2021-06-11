Эксперт по туризму назвал лучшие варианты для детского отдыха

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко рассказал, какие направления детского отдыха пользуются особым спросом. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, в России пользуются спросом путевки в детские лагеря в Крыму, Краснодарском крае и других южных направлениях.

«Если мы говорим о сезонных вариантах, например, летних, мы в круг интересов включаем региональные места отдыха для детей: региональные лагерные площадки как раз носят сезонный характер», — подчеркнул Осауленко.

По его словам, на программу детского туристического кешбэка выделили дополнительные деньги, так как она обрела популярность у родителей.

«Программа имеет повышенный спрос. Бюджет финансирования был увеличен для того, чтобы ее удовлетворить, более того, для того, чтобы она была постоянно действующей, чтобы интерес к ней не пропадал», — пояснил эксперт.