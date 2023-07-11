Путешествия 11 июля 2023, 00:34 Эксперт по туризму назвал альтернативу Турции Эксперт по туризму Мир заявил, что альтернативой для Турции могут стать ОАЭ и Египет

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Так как цены на отдых в Турции в этом году бьют все рекорды, можно найти альтернативы, которые будут ничем не хуже привычных курортов. Об этом рассказал News.ru руководитель турагентства «Мир» Дмитрий Мир.

По его словам, россиянам стоит рассмотреть варианты отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, на Кубе и в Венесуэле.

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«Я бы посоветовал отправляться в ОАЭ и Египет, там сейчас достаточно низкие цены. Также стоит обратить внимание на Кубу и Венесуэлу. Сейчас там подходящий климат для пляжного отдыха и цены на поездки достаточно низкие», — отметил Мир.

Он также добавил, что можно отправиться в Грузию. Она подойдет тем, кто не хочет уезжать далеко из России.

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