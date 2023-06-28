Путешествия 28 июня 2023, 15:26 Эксперт по туризму Мурадян: Турция, ОАЭ и Египет стали самыми популярными направлениями для отдыха с детьми

Читать 360tv в

Чаще всего для путешествия с детьми россияне выбирают отдых в Турции, ОАЭ и Египте. Об этом сообщил гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян в беседе сNews.ru.

По словам эксперта, в этом сезоне лидером семейного отдыха традиционно остается Турция. Также среди туристов с детьми популярными направлениями являются Таиланд и Мальдивы.

Реклама

Мурадян отметил, что в Индию и на Шри-Ланку в основном предпочитают летать большой компанией.