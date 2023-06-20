20 июня 2023, 19:13
Эксперт по туризму Мурадян связал рост цен на путевки в Турцию с гиперинфляцией
Увеличение стоимости туристических путевок в Турцию объясняется стремительной инфляцией в стране. Об этом сообщил генеральный директор компании SpaceTravel Артур Мурадян в беседе сNews.ru.
По словам эксперта, также подорожание связано с повышением курса рубля по отношению к американской и европейской валютам. По сравнению с прошлогодними показателями цены на туры увеличились в среднем на 30-60%.
Реклама
Отмечается, что несмотря на это Турция продолжает быть востребованной для отдыха у российских туристов.
Турция
Туризм
Реклама
Реклама