Путешествия 08 сентября 2023, 12:21 Эксперт по туризму Мельник: туры в Турцию подешевели на 40-60%

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Перед началом учебного года стоимость путевок в Турцию снизилась на 40-60%. Об этом сообщил эксперт по туризму Николай Мельник сайту blitz.plus.

По его словам, сейчас люди постепенно возвращаются в школы, университеты и на работу, благодаря чему спрос падает. Однако через несколько недель стоимость путевок вновь подорожает и вернется к летним значениям.

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Мельник отметил, что на данный момент отдых вдвоем в трехзвездочном отеле по системе «все включено» стоит около 60 тысяч рублей, сообщило Utro.ru.